Добросельский пруд или Газовский, как его называют местные жители, постепенно превращается в свалку из бытовых отходов. Люди выбрасывают в воду пластиковые бутылки, покрышки, даже детские

Добросельский пруд или Газовский, как его называют местные жители, постепенно превращается в свалку из бытовых отходов. Люди выбрасывают в воду пластиковые бутылки, покрышки, даже детские игрушки. Пруд загрязнен и сильно обмелел. Неравнодушные люди переживают, что город может потерять водоем. В это сложно поверить, но когда-то в Добросельском пруду водилось много рыбы. Рядом жили целые стаи