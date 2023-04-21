Они будут ходить, начиная с 27 апреля.

В майские праздники пустят дополнительные поезда по самым востребованным направлениям. Как сообщает пресс-служба ГЖД, они будут курсировать с 27 апреля по 14 мая.Так, 66 дополнительных поездов будут ходить из Москвы в Казань, 20 – в Киров, еще 12 – в Нижний Новгород.Также между Нижним Новгородом и столицей пустят сдвоенный состав скоростного поезда «Ласточка», в котором будет 10 вагонов. Из Москвы он будет отправляться 28, 30 апреля и 5 мая, а из Нижнего Новгорода – 29 апреля, 1 и 6 мая.