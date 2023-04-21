На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 апреля 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.15 — во Владимире7 — в Муромском районе5 — в Ковровском районе2 — в Кольчугинском районе1 — в Александровском районе3 — в Юрьев-Польском районе9 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Судогодском районе2 — в Собинском районе1 — в Радужном3 — в Камешковском районе2 — в Меленковском районе1 — в Вязниковском районе2 — в Суздальском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 184630 случаев заболевания.Фото pxfuel.com