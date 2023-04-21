На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 апреля 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
15 — во Владимире
7 — в Муромском районе
5 — в Ковровском районе
2 — в Кольчугинском районе
1 — в Александровском районе
3 — в Юрьев-Польском районе
9 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Судогодском районе
2 — в Собинском районе
1 — в Радужном
3 — в Камешковском районе
2 — в Меленковском районе
1 — в Вязниковском районе
2 — в Суздальском районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184630 случаев заболевания.
Фото pxfuel.com