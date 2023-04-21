Алиса умнеет не по дням, а по часам.

Алиса умнеет не по дням, а по часам.Искусственный интеллект покоряет новые горизонты. Его возможности применили в Госстройнадзоре Московской области, чтобы информация о возведении жилья в регионе стала доступнее. Теперь голосовой помощник Алиса может проконсультировать по вопросам недвижимости Подмосковья, которая находится на стадии строительства.Как сообщает телеканал , актуальные данные робот получает из приложения "Подмосковные стройки". Виртуальная Алиса передает информацию о различных ЖК классическим путем — через смартфон, умную колонку или компьютер.Между тем информирует, что строительство соцобъектов в Московской области мониторят через видеосистемы. Нововведения с применением современных техустройств задают планку разработчикам. Согласно отзывам, голосовой помощник Алиса произвел фурор в сфере недвижимости Подмосковья, позитивный опыт инициаторы проекта готовы передать прочим субъектам страны.На фоне этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о грандиозных планах ввиду совершенствования технологий недвижимости. "Наша цель – то, что мы строили раньше за 24 или 36 месяцев, строить в полтора раза быстрее", — цитирует управленца .