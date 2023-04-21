Накануне депутаты внесли изменения в правила землепользования и застройки.

Горсовет Владимира разрешил переехать в промзону. Накануне депутаты внесли изменения в правила землепользования и застройки.Парламентарии разрешили строить на земельных участках категории П2 приюты для животных. Следовательно, организация сможет переехать на новое место вдали от жилых домов. Волонтеры уже подобрали территорию, которая обнесена забором. На ней расположены два здания. Их планируется отремонтировать. Есть место для выгула собак. Точное расположение земельного участка пока не называется.Напомним, что по жалобе жителей сейчас идут . Скорее всего центр для бесхозяйных животных больше не сможет располагаться на улице 16 лет Октября.