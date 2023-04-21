Козловский не назвал причин отсутствия.

Козловский не назвал причин отсутствия.Российский актер Данила Козловский вляпался в скандал, который до сих пор набирает обороты. Актер подал в суд на активиста Виталия Бородина, написавшего на него донос в Генпрокуратуру якобы из-за антивоенной публикации.В тексте Бородин утверждал, что Козловский якобы живет на две страны и собирается покинуть родину. В подтверждение этому он привел тот факт, что Козловский постоянно ездит в США, где у него есть дочь. Активист открыто призвал наказать его за предательство.Такие слова возмутили Козловского, и он написал встречный иск в суд. В своем аккаунте актер оправдался за ситуацию и заявил, что любит свою страну и никуда уезжать не собирается. Данила Козловский уверен, что он не призывал россиян ни к чему противозаконному.На слушания Козловский так и не явился. А вскоре стало известно, что суд и вовсе не принял иск Данилы Козловского из-за нарушений, а значит, его попытка избежать прокурорских проверок по одной из самых серьезных на сегодня уголовных статей (дискредитация российской армии) провалилась, пишет "Экспресс-газета".Впрочем, ему быстро нашли новые не менее важные дела. Вместо мотаний за океан активист Бородин предложил Козловскому вместе с ним по приглашению Пушилина съездить в ДНР с гуманитарной миссией.