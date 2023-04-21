Ребята смогут побывать в 28 оздоровительных учреждениях.

Более 50 тысяч детей из Владимирской области отдохнут в летних лагерях. Об этом рассказали в министерстве образования.Ребята смогут побывать в 28 загородных оздоровительных учреждениях. Кроме того, будут работать 347 пришкольных лагерей. Общий объём финансирования превысит 580 млн рублей.Лучшие школьники региона получат путёвки во Всероссийские детские центры «Орлёнок», «Смена», «Океан», а также в международный детский центр «Артек». Всего планируется организовать 114 профильных смен. Власти обучат 180 вожатых.