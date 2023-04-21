Мусульмане Владимирской области отмечают один из двух главных праздников в исламе - Ураза-байрам....

Мусульмане Владимирской области отмечают один из двух главных праздников в исламе - Ураза-байрам.День разговения знаменует окончание тридцатидневного поста. Праздничный намаз прошёл во Владимирской соборной мечети. Репортаж Максима Калашникова.В коллективной молитве верующие обращаются к Богу. Чем больше людей - тем громче послание. Мусульмане благодарят Всевышнего за возможность претворить в жизнь один из столпов ислама - совершить пост в благословенный месяц Рамадан.Рафаиль Хабибуллин, председатель владимирской религиозной организации "Махалля":- Месяц Рамазан называют месяцем прощения, потому что он даровал мусульманам, чтобы мы освободились от тяжелого бремени грехов. И очистили свои души, молясь о спасении, читая Коран и смиренно вспоминая праздничный пост.В течение священного месяца правоверные мусульмане соблюдают строгие ограничения. Считается, что это укрепляет веру и способствует духовному развитию.Амит Сулейманов, житель г. Владимира:- Надо молиться, надо делать много благих деяний. Чем больше благих деяний - тем почетнее пост. Слишком привычно уже, хвала Всевышнему, что мы ещё один пост с такой честью встретили и так привели. Иншаллах, в следующем году то же самое будет.Снимаются ограничения после утренней молитвы. Её посещение для мужчин - святая обязанность. По преданию праздник Ураза-байрам - в арабской традиции именуемый Ид аль-Фитр - установил сам пророк Мухаммед в 624 году. В этот день Аллах ниспослал пророку самые первые стихи Корана. Единоверцев поздравил Имам-мухтасиб Владимирской области Азат-хазрат Мунавиров.Азат-хазрат Мунавиров, имам-мухтасиб Владимирской области:- Да поможет нам Аллах сохранять дух Рамадана в нашей жизни на протяжении всего года, делает наше общество справедливым, добродетельным и мирным. Да благословит Аллах нас всех. И защитит нашу страну от всякой беды.В этот день у мусульман принято раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.Шанлик Гахраманлы, житель г. Владимира:- После праздника братья и сёстры будут ходить друг к другу в гости на угощение, раздавать садака, оплачивать фит садака - это закят, мусульмане обязаны платить, поддерживать малоимущих, бедных, делиться.Поздравляют друг друга мусульмане фразой "Ид мубарак!", что означает пожелание благословенного праздника. После утренней молитвы верующие собираются в у праздничного стола в кругу родных и близких.Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.