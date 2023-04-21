Мусульмане Владимирской области отмечают один из двух главных праздников в исламе - Ураза-байрам....
Мусульмане Владимирской области отмечают один из двух главных праздников в исламе - Ураза-байрам.
День разговения знаменует окончание тридцатидневного поста. Праздничный намаз прошёл во Владимирской соборной мечети. Репортаж Максима Калашникова.
В коллективной молитве верующие обращаются к Богу. Чем больше людей - тем громче послание. Мусульмане благодарят Всевышнего за возможность претворить в жизнь один из столпов ислама - совершить пост в благословенный месяц Рамадан.
Рафаиль Хабибуллин, председатель владимирской религиозной организации "Махалля":
- Месяц Рамазан называют месяцем прощения, потому что он даровал мусульманам, чтобы мы освободились от тяжелого бремени грехов. И очистили свои души, молясь о спасении, читая Коран и смиренно вспоминая праздничный пост.
В течение священного месяца правоверные мусульмане соблюдают строгие ограничения. Считается, что это укрепляет веру и способствует духовному развитию.
Амит Сулейманов, житель г. Владимира:
- Надо молиться, надо делать много благих деяний. Чем больше благих деяний - тем почетнее пост. Слишком привычно уже, хвала Всевышнему, что мы ещё один пост с такой честью встретили и так привели. Иншаллах, в следующем году то же самое будет.
Снимаются ограничения после утренней молитвы. Её посещение для мужчин - святая обязанность. По преданию праздник Ураза-байрам - в арабской традиции именуемый Ид аль-Фитр - установил сам пророк Мухаммед в 624 году. В этот день Аллах ниспослал пророку самые первые стихи Корана. Единоверцев поздравил Имам-мухтасиб Владимирской области Азат-хазрат Мунавиров.
Азат-хазрат Мунавиров, имам-мухтасиб Владимирской области:
- Да поможет нам Аллах сохранять дух Рамадана в нашей жизни на протяжении всего года, делает наше общество справедливым, добродетельным и мирным. Да благословит Аллах нас всех. И защитит нашу страну от всякой беды.
В этот день у мусульман принято раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.
Шанлик Гахраманлы, житель г. Владимира:
- После праздника братья и сёстры будут ходить друг к другу в гости на угощение, раздавать садака, оплачивать фит садака - это закят, мусульмане обязаны платить, поддерживать малоимущих, бедных, делиться.
Поздравляют друг друга мусульмане фразой "Ид мубарак!", что означает пожелание благословенного праздника. После утренней молитвы верующие собираются в у праздничного стола в кругу родных и близких.
Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.