Обсуждаем последние новости шоу-бизнеса.

Обсуждаем последние новости шоу-бизнеса.В новом выпуске "На Днях" обсуждаем самые интересные новости шоу-бизнеса за неделю: на Ольгу Бузову подали в суд, Киркоров отреагировал на шутку иноагента Максима Галкина про колготки, Николай Басков прилюдно поцеловал Любовь Успенскую в губы, а Кристина Асмус осадила Ксению Собчак, которая ею восхитилась. А еще мы поговорим о западных киноделах, которые решили перезапустить "Гарри Поттера" и выпустить возмутительную документалку про Клеопатру.