На въезде во Владимир со стороны Юрьевца закрыли пост ДПС. Как сообщили 6 каналу в областной полиции, в ходе мониторинга дорожной обстановки выяснилось, что стационарный пост попросту

На въезде во Владимир со стороны Юрьевца закрыли пост ДПС. Как сообщили 6 каналу в областной полиции, в ходе мониторинга дорожной обстановки выяснилось, что стационарный пост попросту потерял свою актуальность. На дорогах и без того установлено множество камер. Да и службу продолжают нести мобильные посты ДПС. По этой же причине уже ликвидирован еще один пост