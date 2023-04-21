На видео во Владимирской области попало столкновение товарного поезда с ГАЗелью.
Жуткий инцидент...
На видео во Владимирской области попало столкновение товарного поезда с "ГАЗелью".
Жуткий инцидент произошел сегодня на железной дороге у станции Киржач. На железнодорожном переезде под состоящий из цистерн товарный состав въехал грузовой фургон. Грузовик был опрокинут и смят налетевшим поездом.
По сообщениям очевидцев, водитель "ГАЗели" успел выскочить из кабины.
Информация уточняется.
Фото и видео из ВК AlexAutoLive | Александров.