Юлия Пересильд считает свой долг выполненным.

Юлия Пересильд считает свой долг выполненным.Фильм "Вызов" наделал много шума в российском кинематографе, причем как положительных, так и негативных. Больше всего народ раздражает то, что актрисе Юлии Пересильд приписывают чересчур много заслуг.Недавно в гильдии актеров заявили, что намерены обратиться в высшие структуры с просьбой присвоить актрисе Юлии Пересильд звание Героя России. Эта новость вызвала возмущение в общественности. Многие подумали, что актриса сама захотела выбить себе такое звание.В адрес актрисы начали поступать негативные комментарии не только от рядовых граждан. Космонавт Федор Юрчихин прокомментировал травлю актрисы Юлии Пересильд. По его словам, после съемок актрисы в космосе был нанесен серьезный урон всей российской космонавтике из-за того, что съемки перекраивали все графики полетов космонавтов и нарушали работу экипажа на орбите. В целом, по словам Юрчихина, вся работа в космосе была нарушена. Юлия Пересильд не стала молчать и ответила на гневные комментарии. Актриса попыталась защитить себя. Пересильд заявила, что такие обвинения звучат в ее адрес "незаслуженно".Напомним, часть сцен фильма "Вызов" с участием Юлии Пересильд была снята на МКС. Картина стала первым профессиональным кино, снятым в космосе. В российских кинотеатрах фильм начали показывать с 20 апреля.