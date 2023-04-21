Одиннадцать машин владимирской Скорой помощи теперь оборудованы тревожными кнопками....

Одиннадцать машин владимирской "Скорой помощи" теперь оборудованы тревожными кнопками.Реагировать на сигнал будут сотрудники Росгвардии. Слово- Кристине Ивановой.Я отказываюсь.- Надо померить давление.- Можно вставать!Молодой человек- в роли строптивого пациента- смущается. Перед ним девушка, медик. Как ее толкнуть, пусть даже и понарошку? В реальной жизни для некоторых белый халат не значит ничего, а сирена "скорой" - пустой звук.(Видео YouTube канала nurkz)- Мужчина!Это жесткое видео из Казахстана. А это уже Россия.(Видео YouTube канала Kondrakov MB)На помощь шатающемуся по проезжей части мужчине приехали медики - в итоге помощь понадобилась им самим.(Видео ВК "Подслушано Владимирских автомобилистов")А это февральское видео из Владимира. И вновь пациент пьян. Недоволен. Грубо толкает фельдшера.Татьяна Тимашова, и.о. главного врача станции скорой помощи г.Владимира:- Набрасываются с кулаками. Бывало, что и с ножом нападали на наших сотрудников. Бывает просто агрессивное поведение со стороны больного или родственников. Бывают психбольные, которые тоже способны напасть на сотрудников бригады.Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области:- Если говорить об областном центре, то в текущем году было зарегистрировано два таких сообщения. По каждому сотрудниками полиции проведена проверка. По одному сообщению возбуждено уголовное дело.Мартовская история. Владимирская бригада отправилась на вызов, вводная - "обморок". К приезду медиков пациент был уже в сознании. Правда, измененном. Настолько, что схватился за нож. И ранил фельдшера.Особого положения, как, например, у полицейских, у врачей нет. Потому и нет и "особой" статьи. А нападения и избиения "при исполнении" стали пугающе регулярными. Ответная мера - тревожная кнопка. Такая теперь есть в 11 автомобилях владимирских "скорых". Нажал - и дальше "лечить" буйного пациента будет Росгвардия.- 2814! Поступил тревожный сигнал от автомобиля "Скорой помощи"!Алексей Гусейнов, старший инженер отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г.Владимиру:- Местоположение в точности до одного метра автомобиля указывается на электронной карте города. Дежурный офицер фиксирует данную информацию. И незамедлительно отправляет по этому адресу ближайший экипаж группы задержания.Время прибытия - считанные минуты. С кнопками владимирские медики работают недавно. Росгвардия проводит испытания системы. Пользоваться ею в условиях реального нападения, к счастью, пока не приходилось. Неплохо бы было, говорят медики, сделать и мобильные кнопки. Чтобы фельдшер смог взять ее с собой в квартиру пациента. Так, все-таки, спокойнее.Кристина Иванова, Александр Голубев, Вести "Владимир".