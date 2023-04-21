Информацию редакции «АиФ-Владимир» подтвердили в горадминистрации.

Отопительный сезон во Владимире официально завершится 24 апреля. Информацию об отключении тепла редакции «33Live.Ru» подтвердили в горадминистрации.Напомним, что центральное теплоснабжение предписано отключать если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней поднимается выше +8 градусов.В последние дни погода в областном центре превышает необходимые параметры. Глава города Дмитрий Наумов распорядился довести соответствующую информацию до «управляшек» и поставщиков теплоносителя.