Погода во Владимире на 22 апреля: прохладный ветер и до +3 градусов ночью. Завтра погода во...

Погода во Владимире на 22 апреля: прохладный ветер и до +3 градусов ночью.Завтра погода во Владимире будет солнечной, осадков не ожидается.Температура воздуха днем повысится до +15°C. Ночью столбик термометра опустится до +3°C.Ветер северный, 4м/сАтмосферное давление в течение суток изменится от 745 до 747 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память святого мученика Вадима, архимандрита. В старину с этого дня начинался выгон скота в поле. У крестьян была традиция 22 апреля обходить родники и ключи и приговаривать "Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние". Наши предки заметили, что можно ожидать сухого лета, если к этому дню еще не установилась стабильная теплая погода.Фото pxfuel.com