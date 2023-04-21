Ревнивый Отелло из Владимирской области получил 8 лет лишения свободы. 18 декабря прошлого года,...

Ревнивый Отелло из Владимирской области получил 8 лет лишения свободы.18 декабря прошлого года, несостоявшийся Отелло выбил балконную дверь и проник в комнату к своей подруге, чтобы выяснить отношения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. И вёл себя очень агрессивно.В этот момент, услышав шум, в комнату зашёл отец девушки. Естественно он начал защищать дочь, но мужчина (ревнивец) ударил потерпевшего ножом в шею. Об этом информирует пресс-служба Александровского городского суда.Соседи, ставшие очевидцами этой непростой истории, оперативно вызвали скорую помощь. И, к счастью, трагедии не произошло. Престарелый мужчина был доставлен в больницу, где его спасли.Подсудимый свою вину в преступлении признал лишь частично, пояснив, что «случайно причинил ранение потерпевшему».Суд назначил осужденному 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com