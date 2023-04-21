Стало известно про закулисье резонасного интервью.

Стало известно про закулисье резонасного интервью.Недавнее интервью русского патриота Оскара Кучеры признанному иностранным агентомЮрию Дудю надело немало шума. На протяжении трех с половиной часовшоумен и актер объяснял, почему поддерживает российскую армию и одобряет политикупрезидента, рассуждает о причинах СВО и объясняет нелюбовь к "америкосам".Корреспондент "Дни.ру" спросил Кучеру о впечатлениях,которые остались от интервью.Многих зрителей той резонансной беседы удивил неформальный вид бывшей звезды канала "МУЗ-ТВ" – на запись он пришел в шортах и футболке.Оказалось, дело в том, что снимает свои выпуски иностранный агент в жаркомДубае. И Кучера, видимо, согласился на разговор, чтобы в этой поездке за казенный счет убить двух зайцев– и поговорить, и отдохнуть."Меня не обижает вся та волна негатива и хейта,которая обрушилась после интервью, – признался Кучера. – Я бы снова пошел набеседу такой же степени откровенности. Дудь – профессионал, раз смог меня такразговорить".Напомним, иностранный агент Юрий Дудь ведет свой канална YouTube под названием "вДудь". У канала более 10 млн подписчиков и 1,949млрд просмотров. В основном ведущий проводит большие интервью с известнымилюдьми – от рэперов до преподавателей.