Семья из Владимирской области продавали несуществующих щенков через Интернет. Об этом сообщает...

Семья из Владимирской области продавали несуществующих щенков через Интернет.Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Следствием установлено, что в 2020 году 29-летняя и 30-летний жители Владимирской области (ранее судимые) размещали объявление в сети Интернет о продаже щенков йоркширского терьера.Животных можно было купить за 8 000 рублей. Когда на объявление откликались покупатели, женщина отправляла им «липовые» фотографии «йорков» из сети Интернет.Семейная пара настойчиво просила переводить предоплату. Не долго думая, доверчивые покупатели соглашались. После этого пара из Владимирской области просто исчезала.Официально сообщается, что сотрудниками полиции была установлена их причастность к совершению 5 подобных случаев - «продаж».В итоге Дивногорский городской суд Красноярского края вынес обвинительный приговор: женщину лишили свободы на 2 года и 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а мужчине – 2 года и 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото: pxfuel.com