Следственный комитет раскрыл еще три убийства, совершенные бандой «черных риелторов». Напомним, группировка выходцев из ближнего зарубежья с 2008-го по 13-й годы совершали различные тяжкие

Следственный комитет раскрыл еще три убийства, совершенные бандой «черных риелторов». Напомним, группировка выходцев из ближнего зарубежья с 2008-го по 13-й годы совершали различные тяжкие преступления, связанные с недвижимостью. Ранее было доказано, что на их счету – 5 убийств. Теперь к этой цифре прибавилось еще три смерти. Следствием установлено, что в 2010 году два члена группировки