Смотрите Вести в 21.05: Суздале прошло первенство России по дзюдо и тхэквондо. Горячая...

Смотрите "Вести" в 21.05: Суздале прошло первенство России по дзюдо и тхэквондо.Горячая пора.Меленковские аграрии на старте посевной. Губернатор Александр Авдеев оценил новую сельхозтехнику.Ид мубарак!Мусульмане отметили священный праздник Ураза-байрам. Духовные торжества во владимирской мечети.Дзюдо для всех.-В Суздале прошло первенство России по дзюдо и тхэквондо. Какие результаты показали наши спортсмены?