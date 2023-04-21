Смотрите Вести в 21.05: В Суздале прошло первенство России по дзюдо и тхэквондо.
Горячая...
Смотрите "Вести" в 21.05: В Суздале прошло первенство России по дзюдо и тхэквондо.
Горячая пора.
Меленковские аграрии на старте посевной. Губернатор Александр Авдеев оценил новую сельхозтехнику.
Ид мубарак!
Мусульмане отметили священный праздник Ураза-байрам. Духовные торжества во владимирской мечети.
Дзюдо для всех.
-В Суздале прошло первенство России по дзюдо и тхэквондо. Какие результаты показали наши спортсмены?