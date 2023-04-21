Предприятиям будет проще воспользоваться субсидиями и льготами.

Предприятиям будет проще воспользоваться субсидиями и льготами.В Москве появится первый в России Реестр стартапов и технологических компаний. Для вошедших в него предприятий упросят пользование городскими льготами и субсидиями, сообщил в своем мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник отметил, что реестр позволит оказывать предприятиям высокотехнологичного сектора адресную и максимально эффективную помощь.Для вхождения в реестр компаниям нужно соответствовать ряду требований. Им необходимо иметь патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, инвестировать в исследования и разработки и привлекать для развития бизнеса венчурный капитал.Подать заявку на включение в реестр можно будет на портале , написал Собянин.В столице тестирования инноваций. Принять участие может любая компания, планирующая вывести на рынок высокотехнологичную продукцию.В столице собственная библиотека разработок с открытым кодом Mos.Hub. Все желающие смогут пользоваться готовыми решениями из депозитария и поделиться своими разработками.