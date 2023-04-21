У животных из приюта «Валента» наконец-то появится новый дом «по закону». Напомним, что ещё в...

У животных из приюта «Валента» наконец-то появится новый дом «по закону».Напомним, что ещё в декабре прошлого года суд постановил прекратить работу приюта для животных.Дело в том, что «Валента» располагается в 150 метрах от жилой зоны. И за закрытие выступили жители, которым мешает громкий лай собак. Также были и противники выгула животных под окнами своих домов: https://vladtv.ru/incidents/142621/И вот, Городской совет Владимира разрешил "Валенте" переехать в промзону. Депутаты внесли изменения в правила землепользования и застройки. Теперь разрешено строить на участках (так называемой) категории «П2» приюты для животных.Стало известно, что «Валента» наконец-то сможет переехать на новое место "по закону". И для собак оно станет новым домом. Волонтеры подобрали территорию, которая обнесена забором. На ней расположены два здания, которым требуется ремонт. Точное расположение земельного участка пока не сообщается.Фото: pxfuel.com