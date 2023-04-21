Судья назначил ему 8 лет колонии. Приговор может быть обжалован.

В Александрове осуждён ревнивец, пытавшийся зарезать отца своей девушки. Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.В декабре прошлого года пьяный мужчина залез на балкон своей знакомой, чтобы выяснить отношения. Девушка отказалась пускать его внутрь, после чего мужчина выбил дверь, пролез в комнату и накинулся на подругу. В этот момент зашёл отец девушки и получил удар ножом в шею. На шум сбежались соседи, которые вызвали скорую помощь. Медики спасли жизнь пострадавшего.Подсудимый частично признал свою вину. Судья назначил ему 8 лет колонии. Приговор может быть обжалован.