Жуткая авария произошла днем 21 апреля на железнодорожной станции Киржач. Товарный поезд врезался в «ГАЗель», проезжавшую по рельсам, смял ее, протащил несколько метров и разрезал на две

Жуткая авария произошла днем 21 апреля на железнодорожной станции Киржач. Товарный поезд врезался в «ГАЗель», проезжавшую по рельсам, смял ее, протащил несколько метров и разрезал на две части о столб у железной дороги. Видео происшествия, в котором водитель чудом остался жив, появилось в группе ВКонтакте «AlexAutoLive | Александров». На кадрах видно, как водитель грузовика медленно