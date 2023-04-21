В Коврове может появиться своя производственная рота. Это один из итогов встречи руководства...

В Коврове может появиться своя производственная рота.Это один из итогов встречи руководства завода имени Дегтярёва с председателем комитета по обороне ГосДумы Андреем Картаполовым и депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным.Дегтярёвцы прибыли за помощью в решении ряда вопросов по оборонзаказу. Ковровские оружейники подчеркнули: во время выполнения задач СВО завод работает в 3 смены. А вот обученных кадров не хватает. Во время весеннего призыва еще 56 молодых рабочих уйдут в армию.Выход, по мнению оружейников- производственная рота, в которой молодые люди будут служить и продолжать работу. Андрей Картаполов подчеркнул, вопрос он готов проработать с Минобороны. Также на контроле- своевременное финансирование госзаказа и помощь в закупке дополнительного оборудования.