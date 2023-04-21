20 апреля в населенном пункте станция Крестниково Ковровского района произошел пожар в частном жилом доме, в котором погиб 72-летний местный житель, сообщили в МЧС по Владимирской области.

20 апреля в населенном пункте станция Крестниково Ковровского района произошел пожар в частном жилом доме, в котором погиб 72-летний местный житель, сообщили в МЧС по Владимирской области. Спасатели получили вызов в 12:30. Как уточнили в пресс-службе ведомства, сообщение было поздним, из-за чего пожарные не успели спасти погибшего. Когда они приехали, дом горел по всей площади,