В микрорайоне Юрьевец во Владимире построят новые дороги и велодорожки. В рамках реализации...

В микрорайоне Юрьевец во Владимире построят новые дороги и велодорожки.В рамках реализации национального проекта России «Жилье и городская среда» ведется строительство объекта «Дороги в микрорайоне Юрьевец». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Дмитрий Наумов. Официально".В настоящее время ведутся работы по разработке грунта в месте строительства велосипедной дорожки на улицах Славная, Проектируемая-9, а также по разработке грунта для устройства дорожного полотна по улицам Большая Лучистая и Малая Лучистая.Работы будут завершены в сентябре 2024 года.Фото: официальный телеграм-канал "Дмитрий Наумов. Официально".