В микрорайоне Юрьевец во Владимире построят новые дороги и велодорожки.
В рамках реализации...
В микрорайоне Юрьевец во Владимире построят новые дороги и велодорожки.
В рамках реализации национального проекта России «Жилье и городская среда» ведется строительство объекта «Дороги в микрорайоне Юрьевец». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Дмитрий Наумов. Официально".
В настоящее время ведутся работы по разработке грунта в месте строительства велосипедной дорожки на улицах Славная, Проектируемая-9, а также по разработке грунта для устройства дорожного полотна по улицам Большая Лучистая и Малая Лучистая.
Работы будут завершены в сентябре 2024 года.
Фото: официальный телеграм-канал "Дмитрий Наумов. Официально".