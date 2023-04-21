В Муроме полиция возбудила уголовное дело в отношении местной 29-летней жительницы, обвиняемой в оформлении кредитов по чужим паспортным данным. Об этом рассказали в пресс-службе

В Муроме полиция возбудила уголовное дело в отношении местной 29-летней жительницы, обвиняемой в оформлении кредитов по чужим паспортным данным. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. На днях в дежурную часть обратилась 46-летняя жительница Мурома, рассказавшая, что ей стали поступать звонки от банков с требованием погасить долг. При этом, никакие кредиты она не брала. Полицейские