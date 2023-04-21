В Суздале завершились Чемпионат и Первенство России по дзюдо и тхэквондо. Для лиц с...

В Суздале завершились Чемпионат и Первенство России по дзюдо и тхэквондо.Для лиц с интеллектуальными нарушениями. Традиционно, спортсменов со всей страны принимал туристический комплекс Арт-отель «Николаевский Посад».Концентрация и сбалансированность. Правильное дыхание и боевая готовность. По сути, тхэквондо пхумсе — это базовая техника передвижений. Не менее 16 комплексов блоков и ударов. Длинная последовательность упражнений, которую конкретно этим спортсменам иногда очень сложно запомнить. Но для того ребята с ментальными нарушениями и приходят в спорт — совершенствовать себя и свое терпение.Руслан Божко, дзюдоист, Владимирская область:- Торопиться можно, но не так сильно. И самое главное — не злиться. Если будешь злиться, ты толком ничего не добьешься.Руслан — дзюдоист. На этих соревнованиях проиграл всего одну схватку и занял третье место. Обещает вернуться на турнир за золотом.Руслан Божко, дзюдоист, Владимирская область:- Второй был сложный. Он был высокий и крупнее, чем я. Я его взял вот тут за пояс. Впереди. Не надо было вообще за пояс брать. Он меня\ дернул. И кинул так. И у меня еще была желтая карточка, что я его за пояс взял.Уже традиционно всероссийские соревнования по тхэквондо и дзюдо (спорт ЛИН) принимает Туристический комплекс Арт-отель «Николаевский Посад». И в этом году — рекорд. По обоим видам спорта - более двухсот спортсменов. 18 регионов. Причем, заметно менее массовое, чем дзюдо, тхэквондо пхумсе в этом году совершило спортивный рывок.Жанна Щербакова, старший тренер сборной России по тхэквондо (спорт ЛИН):- Когда родители узнают, что такой интересный вид спорта, как тхэквондо, существует для таких ребят. Что они могут добиться невероятных вершин в спорте, они могут выполнять мастеров международного класса. Конечно, родители ведут детей и их все больше и больше.Екатерина Панина, руководитель спортивно-методического отдела Всероссийской федерации спорта ЛИН:- У нас в этом году, допустим, Хабаровский край активизировался. Республика Адыгея в тхэквондо впервые приехали — да, они привезли одного спортсмена, но все равно, есть представительство республики.А еще открывается все больше инклюзивных групп, где спортсмены с интеллектуальными нарушениями тренируются с нормотипичными ребятами. Важный процесс для всех его участников, подчеркивают и доказывают здесь. Из огорчений года — отсутствие международных турниров. Наши «сборники» спорта ЛИН всегда приезжали оттуда с медалями.Кристина Иванова, Вести «Владимир».