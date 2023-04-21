Владимир Киселев прокомментировал ежегодный отчет главы Центробанка в Государственной Думе. В течение минувшего года деятельность главного денежно-кредитного регулятора страны

Владимир Киселев прокомментировал ежегодный отчет главы Центробанка в Государственной Думе. В течение минувшего года деятельность главного денежно-кредитного регулятора страны претерпела изменения. В первую очередь, это связано с санкциями, введенными против России. Владимир Киселев, председатель Заксобрания области (фракция “Единая Россия”) Вы прекрасно понимаете, что могло бы произойти, если бы вдруг в один день перестали работать банки,