Владимирский спортсмен завоевал золотую медаль первенства ЦФО по по тхэквондо. Золото и бронзу...

Владимирский спортсмен завоевал золотую медаль первенства ЦФО по по тхэквондо.Золото и бронзу первенства Центрального Федерального Округа России по тхэквондо завоевали владимирские спортсмены, сообщила пресс-служба Правительства ВО.19 апреля в Рязани проходило первенство ЦФО России по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет. В соревнованиях принимало участие 380 спортсменов из 15 регионов ЦФО.Результаты нашей команды:Цепляев Николай - 1 место (57 кг, тренер Зикунов Е.А.)Чернякова Василиса - 3 место (41 кг, Ушаков А.И.)Фото: пресс-служба Правительства ВО.