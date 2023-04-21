Глава города Владимира Дмитрий Наумов подписал постановление «Об окончании отопительного периода 2022/2023 гг.» с 24 апреля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Учитывая существенное

Глава города Владимира Дмитрий Наумов подписал постановление «Об окончании отопительного периода 2022/2023 гг.» с 24 апреля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Учитывая существенное повышение температуры наружного воздуха, глава города Владимира Дмитрий Наумов распорядился завершить с 24 апреля 2023 года отопительный сезон на территории города Владимира», – написали в telegram-канале горадминистрации. По регламенту,