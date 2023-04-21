Во Владимире на 76-м году жизни скончалась Галина Бобылёва — ветеран педагогического труда. Галина...

Во Владимире на 76-м году жизни скончалась Галина Бобылёва — ветеран педагогического труда.Галина Бобылева родилась 21 сентября 1947 года в Юрьев-Польском. Окончила факультет иностранных языков Владимирского педагогического института, а затем — аспирантуру при кафедре методики преподавания иностранных языков.В 1995 году Галина Александровна успешно защитила в диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук в Московском государственном университете (МГУ) имени М.В.Ломоносова.На официальном сайте ВлГУ сообщается, что Галина Александровна — последний и бессменный с 1997 года декан факультета иностранных языков ВГПУ:«Она умела общаться с людьми и быть им нужной, умела находить нужные слова и всегда поддерживала коллег и студентов...»Сообщается, что прощание с Галиной Бобылевой пройдет 22 апреля в 09:00 - в Вознесенской церкви города Владимира (ул. Вознесенская, 12-в).