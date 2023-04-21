Как рассказал начальник управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров, место выбрано с учётом пожеланий горожан.

Во Владимире на улице Мира высадили 42 мелколиственные липы. Об этом сообщили в горадминистрации.Как рассказал начальник управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров, место выбрано с учётом пожеланий горожан.В мэрии добавили, что в текущем году бюджетные расходы на озеленение увеличены. Определены 9 локаций: улицы Сперанского и Нижняя Дуброва, сквер на проспекте Ленина, 53, Гвардейский сквер, Лыбедская магистраль, парк «Добросельский», Патриотический сквер.Работы по озеленению продолжаются в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города.