Во Владимире открылась выставка ушедшего 30 лет назад из жизни художника Бориса Французова. Свет,...

Во Владимире открылась выставка ушедшего 30 лет назад из жизни художника Бориса Французова.Свет, который везде. Сегодня во владимирских Палатах открылась выставка памяти выдающегося русского художника Бориса Французова. Он ушел из жизни 30 лет назад.Представлены полсотни "графических картин", документальные фильмы, личные вещи мастера, которые рассказывают, чем он жил, что его окружало. Его любимая деревня в Камешковском районе - Зауечье, которую Французов писал бесконечно. Простые, непримечательные сельские пейзажи, люди, которые любят свою землю. Покосившиеся ограды, портреты деревенских домов. Воздух и свет, которые сложно отразить в черно-белом офорте. Но для Французова не было невозможного.Юлия Французова, вдова заслуженного художника Бориса Французова, председатель фонда Французова))- Хочется войти в эту работу, там быть. Хочется поразмышлять. И о смысле жизни на земле о судьбе России, о судьбе человека, о привязанности человека к земле. Для чего ты вообще живешь?