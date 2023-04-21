Сегодня они встречают окончание священного месяца Рамадан.

Во Владимире сотни мусульман пришли к мечети на улице Добросельской для празднования Ураза-байрам. Сегодня они отмечают окончание священного месяца Рамадан.На коллег из "ПроГорода" видно, что мечеть не смогла вместить всех верующих, поэтому большинство слушало праздничную проповедь на улице. Безопасность и общественный порядок в Добром обеспечивали наряды полиции.Добавим, что намазы также проходят в Александрове, Гусь-хрустальном, Кольчугино, Покрове, Юрьев-Польском. По традиции после окончания поста мусульмане накроют столы, будут встречать гостей, родственников и поздравлять друг друга.