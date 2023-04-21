Ей было 75 лет.

Во Владимире умерла доцент ВлГУ Галина Бобылёва. Ей было 75 лет.Галина Александровна родилась 21 сентября 1947 года в Юрьев-Польском. Окончила факультет иностранных языков Владимирского государственного педагогического института, а затем аспирантуру. В 1995 году защитила диссертацию, став кандидатом педагогических наук. С 1997 года - декан факультета иностранных языков ВГПУ. Последние годы работала доцентом кафедры второго иностранного языка и методики обучения иностранным языкам. Скончалась 20 апреля.Прощание с усопшей состоится 22 апреля в 9 утра в Вознесенской церкви на улице Вознесенской.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Галины Бобылёвой. Вечная ей память.