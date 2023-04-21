Во Владимире высадили 42 мелколистные липы. Молодые деревья появились на улице Мира, заполнив...

Во Владимире высадили 42 мелколистные липы.Молодые деревья появились на улице Мира, заполнив "пробелы" в аллее разделительной полосы. Еще два дерева высажены неподалеку - на улице Зелёной.Сергей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей среды администрации г.Владимира:- По просьбам жителей. В прошлом году сухое аварийное дерево было вырублено на улице Зеленой. Но жители там очень активные. Обратились, во-первых, к своему депутату, во-вторых, в администрацию города. И попросили, чтобы вместо вырубленного дерева было высажено два.Саженцы доставлены из подмосковного питомника. Липа, говорит главный городской эколог Сергей Сухопаров, исторически владимирское дерево - более 90 процентов посаженных деревьев приживаются и легко переносят обрезку. Проработано еще 9 локаций по озеленению - есть планы по высадке саженцев разного вида деревьев на Нижней Дуброве, в Юрьевце, вдоль Лыбедской магистрали, в Добросельском парке. Глава города Дмитрий Наумов согласовал увеличение объема средств плюс к озеленению активно подключились спонсоры. Отметим, нынешняя посадка прошла в рамках месячника по благоустройству города.Алексей Алекин - консультант Управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- В субботу, завтра у нас общегородской субботник и мы хотим пригласить жителей города принять в нем самое активное участие, чтобы сделать наш город чистым и красивым.