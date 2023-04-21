Мэрия Владимира 20 апреля запретила парковку на улице Садовой, о чем сообщила в своем telegram-канале. «В целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности по ул. Садовой

Мэрия Владимира 20 апреля запретила парковку на улице Садовой, о чем сообщила в своем telegram-канале. «В целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности по ул. Садовой введено ограничение стоянки транспортных средств посредством установки дорожных знаков 3.27 “Стоянка запрещена” и 8.24 “Работает эвакуатор». Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!