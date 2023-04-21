Решить проблему помогла прокуратура.

Во Владимире женщине ампутировали палец из-за травмы на производстве. Об этом сообщает горпрокуратура.Во время работы в цеху одного из предприятий жительница областного центра получила повреждения и лишилась большого пальца. Работодатель отказался расследовать несчастный случай и вообще заявил, что пострадавшая у него не работала. За дело взялась прокуратура, которая установила факт трудовых отношений. На директора компании завели административное дело.Заявительнице выплачена крупная денежная компенсация.