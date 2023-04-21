С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184630 владимирцев.

Во Владимирской области 21 апреля выявлено 55 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 15 человек. Ещё 7 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 9 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Ковровском, по 3 - в Камешковском и Юрьев-Польском, по 2 - в Кольчугинском, Собинском, Меленковском и Суздальском, по 1 - в Александровском, Судогодском, Вязниковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184630 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51109 заболевших во Владимире, 21867 - в Ковровском районе и 20061 - в Муроме.