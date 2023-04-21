Во Владимирской области из-за позднего сообщения о пожаре погиб человек. Накануне со станции...

Во Владимирской области из-за позднего сообщения о пожаре погиб человек.Накануне со станции Крестниково Ковровского района в 12 часов 30 минут поступил сигнал о возгорании частного жилого дома.Из-за позднего сообщения к прибытию подразделений МЧС дом горел по всей площади. Огонь мог перекинуться на соседние. Пожарные ликвидировали огонь на площади 40 кв.м. На пепелище обнаружен мертвым 72-летний пенсионер, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Следственным отделом по г. Коврову СУ СК по Владимирской области ведется проверка по факту гибели человека.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.