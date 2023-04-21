Во Владимирской области представили интерактивный сайт по развитию региона. Какой будет...

Во Владимирской области представили интерактивный сайт по развитию региона.Какой будет Владимирская область? Решить может каждый.От создания новых общественных пространств до изменений в сфере экологии и здравоохранения, а также множество других инициатив. Развитие региона зависит от каждого. Всенародную программу предложил разработать губернатор Александр Авдеев во время отчета перед депутатами ЗакСобрания. Сегодня запустили специальный сайт - программа33.рф, на котором свои идеи и предложения сможет внести каждый житель Владимирской области. Знакомство с порталом состоялось на площадке регионального отделения партии "Единая Россия". Там же внесены и первые предложения.Вячеслав Картухин, руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании Владимирской области:- И молодежь Владимирской области, и люди старшего поколения, и участники специальной военной операции и их семьи, и рабочие промышленных предприятий. Представители сфер здравоохранения, образования. И все жители Владимирской области примут активное участие в создании такой программы.Жители могут не только предложить свою инициативу в будущую программу развития области, но и поддержать существующий проект. На сайте уже зарегистрировано 6 инициатив.Алексей Метёлкин, депутат Совета народных депутатов г.Владимира:- Сайтом может воспользоваться практически без исключения любой житель города Владимира, зайдя в него либо с мобильного устройства, либо с персонального компьютера. Пройдя регистрацию либо по номеру телефона. Либо по электронной почте.В презентации интерактивной платформы приняли участие общественники и активисты Владимира. Предложенные инициативы будут касаться и образования.Екатерина Меркурьева, член Общественной палаты Владимирской области 6-го созыва:- Для меня важны такие темы, как - пребывание детей в школах, обучение детей, ремонты школьных помещений, а также возможности детям учиться в первую смену. Сегодня на сайте я дала предложение по увеличению количества секций и кружков на базе школ.Интерактивный сайт уже работает. Чтобы предложить инициативу - нужно зайти по адресу программа33.рф, зарегистрироваться и оставить заявку. Она появится на главной странице.Максим Калашников, Александр Голубев "Вести-Владимир".