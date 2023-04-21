Во Владимирской области прошел субботник на территории мемориального некрополя. В рамках...

Во Владимирской области прошел субботник на территории мемориального некрополя.В рамках Всероссийского дня заботы о памятниках волонтеры культуры взяли шефство над старинным Златоустовским кладбищем Суздаля. Репортаж Анастасии Сахаровой.- По указу Екатерины 2 в 1772 году.Перед началом субботника - экскурс в историю самого древнего кладбища Суздаля от историка Аллы Зайковой, руководителя суздальского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В бригаде - школьники и студенты.- Это наша история.. Это важно для нас и для нашего будущего.Софья Разова, студентка владимирского строительного колледжа:- Заинтересовало, что на этом кладбище много похоронено людей знаменитых. До этого тут были церкви. Их разносили на кирпичи, строили школы, здания.А Наталья Кондрацкая - серебряный волонтер. Приводит в порядок исторические места по всей России. В том числе - в родной, Владимирской области.Наталья Кондрацкая, серебряный волонтер:- Были в усадьбе Бутурлиных в прошлом году. Тоже весной. В усадьбе Суворова под Суздалем. Везде, где помощь волонтеров требуется, мы всегда с удовольствием откликаемся.На Златоустовском кладбище - уникальная роща корабельных сосен. А ещё дух разных эпох. Некрополь с историей в 250 лет постепенно приходил в упадок.Анастасия Сахарова:- Здесь, при входе на кладбище были так называемые "святые врата" . А там, где сейчас установлен крест - высилась церковь. В советские годы и церковь и врата разобрали - с утилитарной точки зрения, на кирпич. Ну а кладбище с тех пор потеряло свое архитектурное величиеВеличие осталось в самих людях. Здесь нашли последний покой представители известных мещанских и купеческих родов Суздаля: Жинкины, Беловы, Жилины, Арефьевы. Они занимались строительством, благотворительностью. И, как сейчас говорят, - "сохранением памятников культурного наследия".Алла Зайкова, руководитель суздальского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:- И эти люди находили упокоение на этом кладбище. Которое в таком неподобающем виде дошло до наших дней. Это боль всех суздальцев. И наша цель - привести его в порядок. При нашей жизни хотелось бы это сделать.Но сил одних волонтеров не хватает: чтобы поднять надгробия и вывезти ветки, нужна специальная техника. Такие "мемориальные" субботники устраивают в Суздале ежегодно. И впервые за много лет в этом году в бюджете заложены средства на благоустройство некрополя.Юлия Алёхина, специалист Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия:- Городские власти, безусловно, тоже прикладывают усилия, потому что и выпиливаются по мер сил и возможностей новые зеленые насаждения, мы тоже это видим.В ближайших планах- общегородской субботник. В нём сможет принять участие любой неравнодушный житель. К тысячелетию Суздаля Златоустовское кладбище - место истории и памяти- выходит из забвения.Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. Вести-Владимир.