Во Владимирской области работают новые технологии в сельском хозяйстве. Посевная и новые...

Во Владимирской области работают новые технологии в сельском хозяйстве.Посевная и новые технологии. Какие машины сегодня выходят в поля в Меленковском районе? - оценил губернатор Александр Авдеев. В районе он побывал с рабочей поездкой. Какие планы на урожай? расскажет Мария Платанюк.Тракторист Сергей Мартынов и не ожидал, что о работе в посевную напрямую будет рассказывать губернатору. Вместе с Александром Авдеевым проехал на новенькой технике, готовя поле под яровую пшеницу. В Илькино, как и в других хозяйствах региона- старт посевной. Губернатора интересовало, "на чём" трудятся на земле. У Сергея Мартынова трактор, к примеру, самоходный. На автопилоте.Сергей Мартынов, тракторист:- Как вообще техника? А техника у нас свежая. Хорошая техника.Такая машина за половину смены может распахать свыше 60 гектаров. Планы на сезон- большие.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- В Илькино предприятие вкладывается в систему орошения. Что позволит иметь более хороший урожай по овощам. Это пример того, что на старых технологиях не уйдешь. Себестоимость будет высокая, рентабельность низкая. Здесь, вкладываясь в систему орошения предприятие выигрывает.А это уже СПК "Дмитриевы горы". Хозяйство- в лидерах аграрной отрасли. В этом году здесь планируют засеять 8 тысяч гектаров.Александр Шиков, главный агроном СПК "Дмитриевы горы":- Зададим норму внесения удобрения. То есть говорю на примере- он заменяет 3 трактора.Глава региона Александр Авдеев подчёркивает: Дмитриевы горы - пример экономики сбалансированной. Овощи, яйца, племенной молодняк, и конечно, молоко. Современная техника - в помощь.- Попроще работать? Не в вёдрах таскать?Развивается предприятие БЕЗ кредитов. Сотрудники обеспечены сельхозпродукцией, людям помогают с жильём, решают социальные задачи. Губернатор уверен: для аграриев санкции становятся "окном возможностей". Российская и- владимирская продукция- постепенно занимает ниши. Как пример, сыры.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Прирост был по прошлому году почти в 2 раза объёма производства твёрдых сыров. Когда наращивается производство сыра, это увеличивает потребность в производстве молока. Эти возможности надо использовать.Двигают сельское хозяйство региона- люди. Для Дмитриевых гор, этот "мотор"- Валентина Сухарева. Хрупкая женщина, благодаря которой СПК уверенно "стоит на ногах". В прошлом году Валентина Ивановна была удостоена региональной медали "За трудовые заслуги". Всем сердцем председатель - на земле.Мария Платанюк "Вести-Владимир".