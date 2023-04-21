Во Владимирской области рассмотрят дело виновника смертельного ДТП. Как сообщает пресс-центр...

Во Владимирской области рассмотрят дело виновника смертельного ДТП.Как сообщает пресс-центр прокуратуры Владимирской области, в Собинском районе утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя.Известно, летом (в июле) 2022 года мужчина, находясь в опьянении, сел за руль автомобиля («Шевроле Каптива»). Не смотря на своё состояние, он решил отвезти пятерых пассажиров (которые не были пристёгнуты) по дороге «Собинка - Лакинск — Ставрово».В какой-то момент перед его машиной остановилась «Лада-Приора», а перед ней - «Рено Логан».Нетрезвый водитель отвлёкся от дороги и не снизил скорость. В роизошёл наезд на автомобиль марки «Лада-Приора», а затем на «Рено Логан».В результате этого трагического ДТП пассажир автомобиля марки «Шевроле Каптива» скончался от черепно-мозговой травмы. Кроме того, тяжкие телесные повреждения получили ещё два пассажира обвиняемого, а также водитель «Лады-Приоры».Уголовное дело рассмотрит Собинский городской суд.Фото: pxfuel.com