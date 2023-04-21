По факту гибели человека СКР проводит доследственную проверку.

Во Владимирской области в сгоревшем дотла доме погиб 72-летний пенсионер. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.На станции Крестниково Ковровского района днём 20 апреля вспыхнул частный дом. Из-за позднего сообщения о возгорании на момент прибытия пожарных существовала угроза перехода огня на соседние строения. Сотрудники МЧС потушили пламя на площади 40 квадратных метров. На пепелище обнаружен труп мужчины 1951 года рождения.По факту гибели человека СКР проводит доследственную проверку.