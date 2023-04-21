Во Владимирской области водитель расплющенной поездом ГАЗели подозревается в нарушении...

Во Владимирской области водитель расплющенной поездом "ГАЗели" подозревается в нарушении правил.Мы уже сообщали о сегодняшнем драматичном ДТП на переезде недалеко от станции Киржач. Около 10 часов утра на втором километре перегона «Киржач - Красный Октябрь - Бехтерево» на глазах у многочисленных очевидцев грузовой фургон был буквально напополам разрезан железнодорожным составом, который состоял из цистерн. При этом, передняя цистерна товарного поезда сошла с рельсов. Однако водитель "ГАЗели" не просто остался жив, но и не получил видимых повреждений.По предварительной официальной информации УГИБДД по Владимирской области 33-летний водитель «ГАЗели» двигался от микрорайона Красный Октябрь в сторону улицы Привокзальной. И на переезде через ж/д пути столкнулся с цистерной. Скорее всего, водитель нарушил требования дорожного знака «Движение без остановки запрещено».Фото ВК "Подслушано Киржач"