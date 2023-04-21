Во Владимирской области вынесен приговор черным риэлторам за убийства 10-летней...

Во Владимирской области вынесен приговор "черным риэлторам" за убийства 10-летней давности.Следствием и судом установлено, что первое убийство, совершенное Худиевым и Мамедовым в марте 2010 года было убийством по найму. На улице Менделеева во Владимире они вошли в складское помещение, расположенное в гараже за домом. Худиев произвел два выстрела из пистолета в голову и грудь потерпевшего, от которых он скончался в машине "скорой помощи".А 20 ноября 2012 года в целях сокрытия незаконного приобретения права собственности на чужую квартиру путём мошенничества еще один подельник злоумышленников - Журавлев - совершил убийство жительницы города Владимира. Он представился женщине сотрудником полиции, показал поддельное удостоверение, а в квартире оглушил электрошокером и задушил её подушкой.Кроме того, в сентябре 2009 года Журавлев совершил убийство ещё одной жительницы Владимира. По заранее разработанному преступному плану, он неоднократно приезжал к потерпевшей, привозил ей алкоголь, обещая ей помощь в получении права собственности на квартиру, доставшуюся ей в наследство от умершего отца. Но - получив свидетельство о госрегистрации права на квартиру - вывез женщину на берег Клязьмы у села Марково Петушинского района. И утопил, инсценировав несчастный случай, сообщила пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.На счету преступников - десятки криминальных эпизодов.И еще в 2016 году Мамедов приговорен Владимирским облсудом к пожизненному заключению - за 19 преступлений с незаконным завладением квартирами потерпевших и трёх убийств, чтобы скрыть мошенничества.. Журавлёв также ранее был приговорен за мошенничество в сфере недвижимости.Следователем по особо важным делам СУ СК России проведена огромная работа для формирования доказательственной базы о преступлениях обвиняемых с августа 2009 по апрель 2012 года. Проведено свыше 200 допросов потерпевших и свидетелей в Московской, Ярославской, Ивановской областях, Пермском крае, а также в Республике Азербайджан, подчеркнули в региональном Следкоме. Проведено более 20 различных судебных экспертиз, в том числе сложные генетические, трассологические, дактилоскопические, баллистические, компьютерные, портретные, психиатрические на установление лидерских качеств, психологические.В итоге кропотливой совместной работы следователя СК России и оперативных служб УМВД завершено следствие по двум уголовным делам объемом в 59 томов. По совокупности преступлений Худиеву назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, Журавлёву – 24 года строгого режима. Наказание Мамедову оставлено без изменения.Фото https://www.pxfuel.com/en